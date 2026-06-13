ロサンゼルス市長選予備選、投票終了後の大逆転「陰謀論」の3文字で片付けられてきたアメリカでの選挙不正疑惑が、いま急浮上している。11月3日に行われる中間選挙に備えて、6月2日にロサンゼルス市長選挙の予備選挙が行われたが、ここでは選挙不正を疑わないと説明がつかない事態が発生しているのだ。カリフォルニア州では予備選挙の段階で、民主党か共和党か独立系かを問わずに、全ての候補者が立候補し、上位2人が本選挙に進む