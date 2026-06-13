女優の中村玉緒さんが6月9日に肺炎のため亡くなった。86歳だった。所属事務所が6月12日に文書で発表した。【写真を見る】2022年の中村玉緒さんの近影、ファー付きの服で横断歩道を渡っていた、最後にInstagramに投稿されていた写真「玉緒さんは1939年、京都生まれ。父は人間国宝の歌舞伎俳優2代目中村鴈治郎で、若い頃から女優を志し、1953年に『景子と雪江』で銀幕デビュー。大映看板スターだった市川雷蔵や山本富士子を支える