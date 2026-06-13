選挙不信が止まらない6月3日に韓国で実施された「6・3全国同時地方選挙」において発生した投票用紙の不足事態が、時間の経過とともにさらなる波紋を広げている。「公正」という価値に敏感な20〜30代の若者有権者を中心に「参政権を奪われた」という怒りが全国的に拡散しており、政界でも捜査の枠を超え、国政調査や特別検事（特検）の導入まで取り沙汰される雰囲気だ。こうした状況下、一部では再び不正選挙疑惑が提起されており、