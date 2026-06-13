メディア出演の少ないアーティストが集結13日夜、今年で2年目となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催される。『MUSIC AWARDS JAPAN』は「日本レコード協会」「日本音楽事業者協会」「日本音楽制作者連盟」「日本音楽出版社協会」「コンサートプロモーターズ協会」という5つの音楽団体が設立した日本最大級の国際音楽賞。アーティストや音楽関係者5000人超の投票で各部門の受賞者を決定していく。「世界とつながり、音楽