神奈川県横浜市、JR関内駅南口の目の前に1959年から建っていた横浜市庁舎の行政棟。昭和の名建築家･村野藤吾さん設計のこの歴史的建造物がホテルに生まれ変わりました。それが4月21日にグランドオープンした「OMO7（おもセブン）横浜 by 星野リゾート」（以下、OMO7横浜）。“レガシーホテル”として、ハマっ子の愛着ある建物を活かし、守るだけでなく、地域の人びと、企業、行政とガッチリ手を携（たずさ）えて歩み始めています。