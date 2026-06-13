ラフや傾斜ならFWがオススメです！今回はFWが得意になる打ち方と選び方を解説します。 ラフや傾斜ならFWが超オススメ！ ラフはUT・アイアンよりもFW！ アイアンよりも飛距離ロスが少ない ドライバーが曲がって、ボールがラフに･･･。次打はUT、もしくはアイアンで打つのがセオリーで安全確実といわれていますが、ラフや傾斜こそFWでのショットがオススメです。その理由は、芯とソールの