◇サッカーW杯北中米大会W杯北中米大会に臨む日本代表に追加招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）が12日（日本時間13日）夕方、1次リーグ初戦オランダ戦が行われる米テキサス州ダラスのチーム宿舎に到着した。負傷でチームから離脱した主将のMF遠藤航（リバプール）に代わり、2大会連続で追加招集でのメンバー入り。当初は11日（同12日）にベースキャンプ地のナッシュビルに到着する予定だったが、搭乗予定のフライトが相次い