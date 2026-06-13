【ロンドン＝横堀裕也】革新的な作品で世界的に知られた英国の画家デイヴィッド・ホックニー氏が１１日、死去した。８８歳だった。同氏の広報担当者が「自宅で安らかに息を引き取った」と明らかにした。ロンドンの王立美術学校で学んだ後、米ロサンゼルスに移住。西海岸の明るい日差しに満ちた情景を描いた都会的な絵画で注目された。友人や親族、身近な風景を鮮やかな色彩と簡潔な構成で表現し、映像や写真なども手がけた。