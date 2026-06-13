スマートすぎた年上男性との初デート「久しぶりに、“当たりかもしれない”と思えたんです」 【漫画】マチアプで出会った素敵な男性…でも店側の対応に違和感が（全編を読む）婚活中の30代女性Aさんは最初そう感じました。マッチングアプリで出会ったのは、Aさんより年上の40代男性 。やり取りは丁寧で落ち着いており、実際に会ってみても清潔感があり、会話も自然でした。初デートで案内されたのは、落ち着いた雰囲気のしゃ