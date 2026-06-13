ダイハツ「高級タント」登場か!?限られたサイズやエンジンは660ccという規制があるなかでも、メーカーの工夫によって、さまざまな車種が揃っているのが軽自動車の魅力です。そんな軽自動車のこれからの可能性を感じさせてくれたのが、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS）」でダイハツが展示したコンセプトカー「K-VISION（Kビジョン）」でした。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「高級タント