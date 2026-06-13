特集は、改革が進む部活動の今についてです。昨年末、国は自治体に対し、5年後の2031年度までに中学校の部活動を学校から地域へと移行していく方針を示しました。具体的な時期が設けられたことを受け、いま各地でさまざまな取り組みが始まっています。 【写真を見る】改革が進む部活動は今国は学校から地域へと移行していく方針岡山市は“朝練”を廃止【岡山】 岡山市は今年度から公立の中学校で「朝練」を廃止 （生徒）「