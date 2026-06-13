１９７６年６月１０日、札幌市営地下鉄・南北線に次いで琴似と白石を結ぶ東西線が開業しました。１９８２年には白石から新さっぽろまで、さらに１９９９年には琴似から宮の沢まで延伸。 ２０２５年度の１日の乗客数はおよそ２６万人と、過去最多を記録しました。（宮永キャスター）「みなさんよくご存知の地下鉄ですが、実は様々なナゾがあるそうなんです。探しに行ってみましょう」様々なナゾを解き明かす「ナゾトキ」