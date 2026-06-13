梅雨を迎えて、外は雨。洗濯物の「部屋干し」が増えてきました。 【▶写真を見る】生乾き臭の原因「モラクセラ菌」の電子顕微鏡写真／部屋干しの正解をやってみた やはり気になるのが、生乾き臭です。 やっと乾いたと思っても、袖を通した瞬間に鼻を貫くのは、「えっ？これ私の服」と疑いたくなる嫌なニオイ…。 洗っても消えず、お気に入りの服が臭くなり気分まで湿ってしまいます。 こんなサイクルから抜け出すため、