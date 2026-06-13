ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が12日（日本時間13日）、前日に左膝の炎症で途中交代となった大谷翔平投手（31）について、現時点では予定通り16日（同17日）のレイズ戦に登板することを明言した。試合前に報道陣の取材に応じたロバーツ監督は大谷の次回登板が16日（同17日）のレイズ戦となっていることに「今朝の時点では、はい。その予定です」と変更はないとした。また、負傷による起用法を見直すのかを問われる