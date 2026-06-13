東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売 黒嵜菜々子が『FLASH』で2年半ぶりのグラビアを披露！ アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーとしても活動するタレントの黒嵜菜々子が、本日発売の『FLASH』に登場。同誌では2年半ぶりとなる貴重なグラビ