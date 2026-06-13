4年に一度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ2026が、日本時間の12日未明に開幕しました。福岡の後輩たちもエールを送ります。 福岡市博多区にある小学校のグラウンドでボールを追いかけるのは、「三筑キッカーズ」の子どもたちです。「三筑キッカーズ」は、日本の守備の要、冨安健洋選手が小学生の時に所属していたサッカーチームです。 中には、冨安選手のユニホ&