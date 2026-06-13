「からだの脳」が育っていないと、いくら勉強や習い事をしても身につかない 土台が揺らいだままではうまくいかない 子どもが勉強に集中できない、習い事のスキルがなかなか身につかない。そうした様子を見ると、「やる気や練習量が足りないのでは」と考えたくなるかもしれません。ただ、このときに確認してほしいのが、からだの脳の状態です。 集中したり、考えたりする力は、突然あらわれるものではありません。睡眠や