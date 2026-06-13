特集「キャッチ」です。赤字が続くローカル線の平成筑豊鉄道は、鉄道を廃止し、路線バスに転換する方針が決まりました。廃止の時期は決まっていませんが、駅舎を通じて関わってきた男性は、遠くないと思われる別れの日に思いをめぐらせています。 福岡県直方市の理容店、おしゃれステーションフジタ。平成筑豊鉄道の中泉駅で、駅員室を改装し営業しています。■お客さん「月1で来ています。」店長の藤田靖治さん