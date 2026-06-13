◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。状態が心配されていた。先発の佐々木朗希投手（２４）はメジャー移籍後初の自身３連勝と今季４勝目を狙う。試合前にメディアの取材に応じたロバ