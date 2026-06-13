◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ドジャース戦の試合前にメディア対応した。村上は「（負傷から）２週間たって、すごくいい状態で進めてると思います。順調にいけば（全治）４週間から６週間と言われています」と負傷の状態に