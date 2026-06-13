【ロンドン＝横堀裕也】英政府が国防費の増額を巡って混乱に陥っている。スターマー首相が必要な予算の確保に消極的だとして、ジョン・ヒーリー国防相が１１日、書簡で抗議の意を示して辞任する事態に発展した。日英伊３か国で進める次期戦闘機開発に影響を及ぼす恐れもある。英政府は昨年６月、安全保障政策の新指針となる「戦略的国防レビュー」を公表し、財源の裏付けとなる「防衛投資計画」を昨秋までに打ち出すとしていた