＜土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.23＞ 国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（MAJ）が2年目を迎えました。 （関連：【動画あり】『MUSIC AWARDS JAPAN』「最優秀アジア楽曲賞」にノミネートした楽曲たち） 昨年、このコラムで「最優秀アジア楽曲賞」のノミネート曲を紹介した時、「主要6部門の中にアジア楽曲賞があることが嬉しい！」と書きましたが、1年経ってもその気持ちは変わりません。むしろ強くなってい