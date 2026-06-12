妊娠初期の流産は、妊婦さん自身の行動が原因で起こるものではないことがほとんどです。しかし、「流産を防ぐためにできることはないのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、初期流産のリスクを少しでも減らすために意識すべき生活習慣や、妊娠中の過ごし方について、「折野産婦人科」の折野先生に詳しく伺いました。 監修医師：折野 一郎（折野産婦人科） 大阪医科大学（現・大阪医科薬科大学