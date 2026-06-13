パリ・パラリンピックのゴールボール男子で金メダルを獲得した佐野優人（25）は6月10日、Threads（スレッズ）を更新し、結婚していたことを報告した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 投稿された写真には、「TEAM JAPAN」の真っ赤なジャージを着用した佐野が女性の前にひざまずき、自身が獲得した金メダルを首にかける