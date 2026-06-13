現地６月12日に開催された北中米ワールドカップのグループB第１節で、カナダ代表がボスニア・ヘルツェゴビナ代表とトロント・スタジアムで対戦した。序盤からゲームの主導権を握ったホスト国のカナダはいくつか決定機を作るも、ものにできない。逆に21分にはCKからヨボ・ルキッチに先制点を奪われて１点ビハインドで前半を終える。後半には猛攻を仕掛け、53分には巧みな連係からラレイアが右足で狙うも、クロスバーを叩く。