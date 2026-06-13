2026年６月11日、北中米ワールドカップが開幕。オープニングゲームは、ホスト国のひとつ、メキシコが南アフリカに２−０で勝利という結果に終わった。開幕戦で大きな話題となったのが、いきなりレッドカードが３枚も出たことだ。49分、南アフリカのヤヤ・シトレが相手の得点機阻止で一発退場。さらに83分には南アフリカのテンバ・ズワネがVARチェックの末に退場となり、アディショナルタイムには、メキシコのセサル・モン