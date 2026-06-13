■今週の相場ポイント 1.日経平均は4週ぶり反落、急落するも底堅さ発揮 2.米雇用統計で利上げ観測浮上、ハイテク株に逆風 3.東京市場でもAI半導体株に売り圧力強まる場面も 4.米イラン終戦期待高まる、一転して買い戻し加速 5.キオクシアが時価総額トップ企業に、トヨタ抜く ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比568円(0.9％)安の6万6020円と、4週ぶりに下落した。 今週はボラタ