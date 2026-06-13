●個人が2週連続で買い越す一方、海外勢は2週連続で売り越す 東証が11日に発表した6月第1週(1日～5日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週末は利益確定売りに押されもののAI・半導体株が相場を牽引し、日経平均株価が前週末比258円高の6万6588円と小幅に3週連続で上昇したこの週は、個人投資家が2週連続で買い越した。買越額は3081億円と前の週の1057億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人も4週連