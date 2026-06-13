「どうしてくれるのよ！」とアパレル店員に文句を言う母親【漫画】本編を読む→「どうしてくれるのよ！」とアパレル店員に文句を言う母親だが…！mamagirlにて2026年5月に『優雅で素敵なママさんが10分後に“クレーマー”として再来店!?』が公開されて、注目を集めている。本作は編集部のスタッフが同僚から聞いた実話を基に制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さん