中国メディアの快科技によると、発電専用のエンジンを搭載した電気自動車（EV）のレンジエクステンダーEV（EREV）をめぐり、エンジンを搭載せずバッテリーに蓄えた電力のみでモーターを駆動させて走行するBEVに取って代わられるとの声も聞かれる。中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会のまとめによると、中国の5月のEREV卸売販売台数は9万5000台にとどまり、前年同月比24．9％減とこの5年で最大の落ち込みを記録。車名別で月