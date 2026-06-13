◇W杯北中米大会1次リーグB組カナダ1―1ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月12日トロント）サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、開催国カナダ（FIFAランク30位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同64位）と1―1のドロー。1点を追いかける後半33分、途中出場のFWラリン（サウサンプトン）が劇的同点弾。3回目の出場にして同国史上初の勝ち点1を獲得し、本拠サポーターを歓喜させた。開催国カナダが盛り上がり