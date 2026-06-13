野球、サッカー、バレーボール…スポーツは何でも好きです。仕事柄、知り合いの選手も多く、時間が許せばテレビ観戦、もちろん会場へ行くこともあります。3月に行われたWBCの日本対オーストラリア戦も東京ドームに見に行きました。サッカーW杯の日本代表の活躍も楽しみです。応援だけでなく今でも時々プレーするのが卓球です。初めてラケットを握ったのは、岸和田高校に入った時。学校の規則で文化系と体育系の2つの部活動をす