サッカー・ワールドカップでカナダ政府がビザを発給しなかったため、ガーナ代表の選手が試合に出場できないと報じられました。現地メディアによりますと、FIFA＝国際サッカー連盟はサッカー・ワールドカップのガーナ代表、トーマス・パーティ選手がカナダ政府からビザが発給されなかったため、17日にトロントで行われるパナマ戦に出場できないと明らかにしました。パーティ選手はイングランド・プレミアリーグ「アーセナル」に所属