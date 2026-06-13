東京・足立区に外国人労働者の支援拠点となるベトナム仏教寺院「東京大恩寺」が新たに開創された。生活や在留資格の相談に応じるほか、文化交流の場としての役割も期待され、多文化共生の拠点として注目されている。多文化共生への道が足立区に外国人労働者の駆け込み寺・東京大恩寺は、足立区の綾瀬駅からバスで5分ほどのところにある。5月31日に開創したばかりで、本堂のある2階に上がると木の香りに包まれた。ピカピカの伽藍堂