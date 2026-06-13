「九谷焼」の絵付け作業をする上出梨央さん＝2026年5月、石川県小松市石川県の伝統工芸「九谷焼」に成形と絵付けの「二刀流」で挑む若手作家がいる。県立九谷焼技術研修所（能美市）を今春に卒業した上出梨央さん（26）＝金沢市＝は、分業が主流の九谷焼の世界では珍しく生地作りと色絵の両方を一人で手がけており、「空想的な物語の世界」を表現しようと励んでいる。（共同通信＝乾真規）「美しさの中に毒を見いだしたい」。