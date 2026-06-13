モロッコ戦を前に開かれた記者会見で、笑みを浮かべるブラジルのアンチェロッティ監督＝12日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】13日の1次リーグC組初戦でモロッコと対戦するブラジルのアンチェロッティ監督は12日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場で記者会見し「サッカー大国を代表する責任と名誉を感じている」と言葉に力を込めた。ブラジルは史上最多5度の優勝を誇る「王国」で、モロッコは前回大