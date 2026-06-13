最新のJNNの世論調査で高市内閣の支持率は先月の調査から4.2ポイント下落して70.0％となった。若年層を中心に依然高い支持率を維持している一方、中東情勢に対する政府の対応や総裁選や衆院選で高市陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成していたのではないかという報道が影を落とす。【CGを見る】高市内閣の支持率70.0％幅広い年代で広がる支持も…幅広い層で高支持率をキープ支持する理由トップは「総理の人柄や政治姿勢」高