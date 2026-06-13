元気いっぱいの笑顔を見れば、誰でも応援したくなるはずだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が首位通過で3rdステージへのジャンプアップに成功した。2位通過は元KONAMI麻雀格闘倶楽部の藤崎智（連盟）。【映像】逢川恵夢、1位通過をもぎ取る会心の満貫第1試合は東家から藤崎、逢川、羽月まりえ（最高位戦）、浅井堂岐（セガサ