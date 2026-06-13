グラビアタレントで俳優の小日向ななせが、12日発売の『ヤングアニマル』12号（白泉社）の巻末グラビアに登場した。【写真】表紙&巻頭グラビアは“美しすぎる漫画家”穂波あみ小日向は同誌初登場。誌面では、親しみやすさと透明感をあわせ持つ魅力を発揮し、柔らかな笑顔と抜群のスタイルを披露している。思わず目を奪われるビジュアルと自然体の表情が収められており、見るほどに惹きつけられるグラビアとなった。同号