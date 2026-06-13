◇プロ野球セ･パ交流戦西武3ー0巨人（6月12日、ベルーナドーム）2試合連続で打撃の援護に恵まれず、黒星がついた巨人の竹丸和幸投手。初めてのベルーナドームのマウンドに「初回、ちょっとマウンドと合わない感じがしたんで、入りが不安定だったんですけど、うまくマウンドとアジャストできて、2回以降は思った通りのボールも多かったかなと思います」と振り返りました。初回に長谷川信哉選手のタイムリーで先制点を許しましたが