トルコで暴走車が猛スピードで歩道に乗り上げ、看板をなぎ倒して建物に突っ込む事故の瞬間がカメラに捉えられた。車はクリニックの院内に飛び込んだが、当時患者はおらず、運転手を含めて、けが人はいなかったという。迫り来る猛スピードの暴走車トルコ・コジャエリの防犯カメラが5月27日に記録していたのは、事故の瞬間映像だ。車は画面奥から猛スピードで向かってきた。車は歩道に乗り上げ、看板をなぎ倒すと、そのまま建物に突