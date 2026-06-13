韓国で、北朝鮮による要人暗殺計画の実行役だった元工作員が再び法廷に立った。韓国紙・毎日新聞（電子版）によると、北朝鮮の偵察総局所属の南派工作員だった52歳の男が、出所後に保安観察法上の義務を繰り返し怠ったとして、韓国の裁判所から罰金100万ウォン（約10万円）の判決を受けた。この男は、1997年に韓国へ亡命した元朝鮮労働党書記の黄長菀（ファン・ジャンヨプ）氏を暗殺するよう命じられ、2009年末に同僚工作員