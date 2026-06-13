昨季チーム日本人トップとなる11本塁打を放ったロッテ・山本大斗は今季、開幕から思うような数字を残せず、代打や途中出場で回ってきた1打席で結果が求められる中、見事に期待に応えた。12日のDeNA戦、2−2の8回にライトの守備から途中出場した山本は、この日最初の打席は2−2の9回二死二、三塁と、サヨナラの好機に巡ってきた。宮城滝太が1ボールから投じた2球目の外角153キロストレートを捉えた打球は、ライト前に飛んでいき