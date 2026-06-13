敵地ホワイトソックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れた。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放ったが、7回に左膝の炎症のため代打を送られて途中交代。状態が心配されたが、スタメンが発表されたおよそ30分後、大谷から発信された内容に安堵が広がっている。日本時間の午前5時過ぎ、ホワイトソックス戦のドジャース・スタメンに大谷の名前はなかった。