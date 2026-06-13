孫の誕生はとっても喜ばしい出来事です。そのためつい舞い上がり楽しい面や可愛い面ばかりに目が行きがちです。筆者の知人も孫の誕生を喜んでいたうちの1人だったのですが、楽しみにして迎えたお宮参りの日に予想だにしない悲劇が待ち受けていたんだとか。 孫の誕生 息子夫婦の間に子どもが誕生しました。 産後、一度は産院に出向き孫に会わせてもらったのですが、その後はお嫁さんが里帰りしていたこともあってなかなか会