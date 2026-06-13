中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也弁護氏が10～11日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相の動画問題について解説した。 【写真】辺野古事故、文科省に「踏み込みすぎ」と指摘したデニー玉城知事に野村氏は疑問 高市首相の公設第一秘書・木下剛志氏の依頼で、松井健氏が自民党総裁選や衆院選で他候補の「中傷動画」を作ったと報じられている騒動。野村氏は「法律上はあくまでも、公職