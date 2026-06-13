気温や湿度が高くなり、細菌などが増えやすい季節を迎えている。神戸市は、家庭での食中毒予防について改めて注意を呼びかけている。食中毒は、細菌やウイルス、寄生虫などが付着した食品を摂取することで発生し、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状を引き起こす。原因によっては重症化する場合があるほか、症状が現れるまでに数日かかるケースもある。食中毒の原因となる細菌には、サルモネラ菌や腸管出血性大腸菌、カンピロ