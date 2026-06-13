カタールW杯は同世代の東京五輪世代が躍動「一生忘れられない経験」北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで残りわずか。日本と初戦で対戦するオランダで研鑽を積む日本代表DF渡辺剛はさまざまな挫折を乗り越えてここまで来た。名門フェイエノールトの最終ラインで、牽引する屈強なセンターバック（CB）。不屈の精神を胸にここまで這い上がって来た。「FOOTBALL ZONE」のインタビューでは東京五輪、前回カタールW杯を糧にたどり着い