岡田将生（36＝写真）主演の連ドラ「田鎖ブラザーズ」（TBS=金曜夜10時）。6月12日に第9話が放送され、いよいよ最終回へ。マコト（岡田）とミノル（染谷将太＝33）の兄弟がたどり着く真相に向け、“考察”はヒートアップしている。【もっと読む】濱田岳と岡田将生の明暗分けた“イメージ格差” 同日発進ガチンコ刑事ドラマ対決の行方「『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などの新井順子プロデューサーが手掛けるサスペンス。