【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表ＦＷ小川航基が、日本人７人目のＷ杯デビュー戦ゴールに意欲を示した。初戦のオランダ戦（日本時間１５日、ダラス）はベンチから出番を待つことになりそうだが、５月３１日の壮行試合のアイスランド戦では途中出場で頭で決勝弾を決めるなど、勝負所でのゴールが期待される。過去の７大会でＷ杯デビュー戦